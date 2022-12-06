AHL Park AVM ilk olarak Deren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi gençlerini ağırladı Kurum Müdürü Cihan Taşdelen gözetiminde hazırlanan programda özel bireyler animasyon gösterileri, bando takımı gösterisi, boyama etkinlikleri, balon kaplama, eğitici ve geliştirici oyunlar ile gönüllerince eğlendi.

AHL Park AVM’de ikinci gün ise Defne Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nin etkinliği yapıldı. Sihirbaz Erkin ile illüzyon gösterisinin renk kattığı programda Samsun tiyatro ekibinden iki palyaço eşliğinde animasyon gösterisi, sürpriz oyunlar, balon katlama ve yüz boyama gibi eğlenceler düzenlendi. Kurucu Nagehan Bolat Yıldırım’ın konuşması ile renk kattığı etkinlikte Avrupa İşitme Engelliler Gençler Badminton Şampiyonası’nda Avrupa ikincisi olan Muhammet Mahmut Mert’e de plaketi Kurum Müdürü Esra Estetik tarafından verildi.

AHL Park AVM, Pazar günü ise Hitit Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ağırladı. Ailelerle özel bireylerin büyük ilgi gösterdiği üç etkinlikte de özel bireyler gönüllerince eğlenerek günlerini kutladı.



(Volkan SINAYUÇ)

