Her yıl oluğu gibi bu yıl da Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) tarafından kutlanacak olan Ahilik Haftası etkinlikleri 23-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor.

ÇESOB Başkanı Recep Gür, bu yıl 37.’si düzenlenecek olan Ahilik Haftası kutlamalarına Birliğe bağlı tüm esnaf odaları temsilcilerini ve Çorumlu esnaf ve sanatkarları davet etti.

Recep Gür Ahilik Haftası kutlama programını ise şöyle açıkladı: “

26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE

Saat 08.30 - Yılın Ahisi tarafından kendi işyerinde kahvaltı ikramı,

Saat 10.00 - Kutlama komitesi tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı,

Saat 10.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Çorum Valiliği ziyareti,

Saat 11.30 - ÇESOB ve Kutlama Komitesi ile birlikte Çorum Belediye Başkanlığı ziyareti,

Saat 12.30 - Mehteran Ekibi eşliğinde Kadeş Meydanı’ndan Hürriyet Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü,

Saat 12.45 - Program açılışı (İstiklal Marşı - Saygı Duruşu - Mehteran Gösterisi)

Saat 13.00 - Açılış konuşmaları,

Saat 13.15 - Halk oyunları gösterisi, Ahilik konulu tiyatro gösterisi, Yılın Ahisine Şed kuşatma töreni, hediye ve plaket töreni,

Saat 13.30 - Hürriyet Meydanı’nda esnaf ve sanatkârların ürünlerinin sergi açılışı ve Ahilik pilavı ile yanıç ikramı,

Saat 14.15 - Kamile Hacı Ahmet Akdağ Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi,

Saat 15.00 - Çorum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü’nün ziyaret edilmesi, Berberler ve Kuaförler Odası tarafından her iki huzurevinde bakım etkinliğinin yapılması.

27 EYLÜL 2024 CUMA

Saat 12.00 - Bölge Trafik Müdürlüğü önünde seyir halindeki araçlar durdurularak ilimizin tanıtımı için Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği’nce leblebi ve broşür dağıtılması,

Saat 13.00 - Cuma Namazında Akşemseddin Cami’nde ahirete irtihal etmiş şehitlerimiz ve ahi teşkilatı mensuplarına Mevlid-i Şerif okutulması,

Saat 13.30 - Cuma Namazı sonrası; Akşemseddin Cami, Hıdırlık Cami, Huzur Cami, Küçük Sanayi Sitesi Cami, Esnaf Evleri Cami ve Abdi Bey Cami’lerinde Ahilik pilavı ikramı.

Saat 14.00 - Şehit Emin Güner Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin ziyaret edilmesi ve “Ahilik ve Edebiyat” konulu konferans verilmesi.

Editör: Haber Merkezi