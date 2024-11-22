Çorum Eczacı Odası Başkanı Erol Afacan, Dünya Diş Hekimleri Günü nedeniyle yayınladığı mesajda, özverilerinden dolayı diş hekimlerini kutladı.

Ecz. Erol Afacan’ın açıklaması özetle şöyle:

“Dünya Diş Hekimleri Günü, 22 Kasım 1908 tarihinde İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan ve Türkiye’nin ilk diş hekimliği okulu olan Dişçi Mekteb-i Âlisinin kuruluş yıl dönümüne ithafen kutlanmaktadır.

Diş hekimliği, sağlığın korunması ve geliştirilmesi noktasında hayati bir rol üstlenmektedir. Bir yüzyılı aşkın süredir ağız ve diş sağlığının iyileştirilmesi için çalışan diş hekimleri, sadece bireylerin sağlıkları üzerinde değil, aynı zamanda toplumun genel yaşam kalitesinde de olumlu etkiler yaratmaktadır.

Diş hekimleri, sağlık hizmetlerinde koruyucu ve tedavi edici yaklaşımlarıyla hem bireylerin hem de toplumun daha sağlıklı bir geleceğe sahip olması için özveriyle çalışmaktadır. Bu zorlu ama kutsal meslek, bilgi birikimi ve insana hizmet etme arzusu ile şekillenmiştir. Diş hekimlerimiz, modern teknolojilerle donatılmış kliniklerde mesleklerini icra ederken, etik değerleriyle de toplumun güvenini kazanmaktadır.”