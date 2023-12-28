AGD Çorum Şubesi’nden yapılan açıklamaya göre 31 Aralık 2023 Pazar günü ülke genelinde yapılacak “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” programına tüm Çorum halkı davet edildi. Programda ezgi sanatçısı Osman Gündüz ile Diyanet İşleri Uzmanı Fatih Yıldız’ın sahne alacağı, sinevizyon, şiir dinletisi ve ödül töreninin sunulacağı bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Fetih, bir beldenin ve o beldede yaşayan insanların dimağlarının İslam’a açılmasıdır. Fetih, küfrün karanlığının Kelam ı Kadim’in berraklığıyla silinmesidir. Fetih, sonradan olma ilahlara reddiyedir. Fetih, insanların temel hak ve özgürlüklerini gasp eden zulüm düzeninden adil bir düzene geçen yolun açılmasıdır. Fetih; insanın, merhametle ve adaletle buluşmasıdır. Fetih insan olmanın, halife kılınmanın, dağların yüklenmekten çekindiği bir yükü omuzlamanın ve kulluk sözü vermenin gereğidir. Fetih sadece hakkın hâkimiyeti için çıkılan bir seferin sonucu değil; bilakis o sefere çıkabilme dirayetidir” denilirken, etkinliğin saat 19.30’da Devlet Tiyatrosu Salonu’nda başlayacağı kaydedildi.

AGD’nin konuyla ilgili yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: “Miladi takvimle 2023 yılını birkaç gün sonra geride bırakacağız. Bizler iyinin, doğrunun, güzelin, faydalının ve adil olanın hâkim olması için mücadele ediyor, bunun toplumların refah ve huzuru için en temel ihtiyaç olduğuna inanıyoruz. Yine biz iki günü birbirine eşit olanın ziyanda olduğuna inanıyor bu sebeple Rabbimiz tarafından bizlere verilen zaman nimetini toplumun ihya ve inşası için en verimli şekilde kullanmamız gerektiğinin bilincinde hareket ediyoruz.

Küresel Emperyalizm tüm dünyada sömürdükleri ülkeleri dönüştürme çabası içerisinde kendi planlarını uygulamakta, dili, dini, ırkı ne olursa olsun bütün mazlum coğrafyalardaki zulüm düzeninin devam etmesi için insanları duyarsızlaştırma politikaları ile uyuşturmakta ve hakikati gizlemeye çalışmaktadır. Dünyanın bir kısmında insanlar açlık, yoksulluk, zulüm yaşanırken diğer kısmında ise eğlence sektörünün renkli ışıkları ile kitlelerin gözleri boyanmakta ve farklı suni gündemler ile insanlar gerçeklikten uzaklaştırılmaktadır. Bu gündemlerden bir tanesi de tarihimiz, kültürümüz ve inancımız ile alakası olmayan Yılbaşı etkinlikleridir.

İslam ülkelerinde ve mazlum coğrafyalarda emperyalizm eliyle meydana gelen problemler ve gözyaşları hala devam etmektedir. İslam coğrafyalarına yönelik yapılan saldırıların tahammül düzeyi aşılmış ve dayanılmaz bir noktaya ulaşmıştır. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa 1948 yılından beri Siyonist İsrail tarafından işgal altındadır. Hepinizin takip ettiği üzere Aksa Tufanı ile başlayan süreçte artık zulüm ve katliamlar giderek şiddetini devam ettirmektedir. Yemen’de, Libya’da, İran’da, Irak’ta, Keşmir’de sular durulmuş değildir. Doğu Türkistan Müslümanlarına yönelik baskılar gün geçtikçe artarak devam etmektedir. Nijerya’dan Somali’ye Müslümanların yaşadığı birçok Afrika ülkesinde çatışmalar nedeniyle kırsal alanlar boşaltılmakta, yüz binlerce insan toplama kamplarında yaşam mücadelesi vermektedir. Son 4 ayda Siyonist İsrail, savaş ve insanlık hukukunun bütün kurallarını hiçe sayarak 20.000’nin üzerinde çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere yaşamını yitirdiği katliam ve zulümler dünyanın gözü önünde sergilenmekte ve başta İslam ülke yöneticileri olmak üzere bütün dünya bunu seyretmektedir.

Bizler Anadolu Gençlik Derneği mensupları olarak bu gece hem bu zulüm ve katliamlara karşı sesimizi duyurarak mazlum kardeşlerimizin yanında olduğumuzu duyurmak hem de tüm dünyada kamuoyu oluşturmak amacıyla her yıl 31 Aralık gecesinde tüm Türkiye’de, yüzlerce noktada gerçekleştirmiş olduğumuz “Mekke’nin Fethi” programlarımızı bu yıl “Mekke’nin Fethi ve Kudüs Gecesi” adı altında gerçekleştireceğiz.

Bilindiği üzere yeryüzünün ilk binası Kâbe’nin bulunduğu şehir olan Mekke İslam ordularınca Ocak 630 tarihinde fethedilmiştir. Biz bu programları düzenlerken fethin hicri-miladi yıl dönümünü ya da fethin kronolojisini konuşmaktan ziyade fetih ruhunu kuşanmanın derdindeyiz. Fetih ruhunu ve hissiyatını birlikte yaşayabilmek ve manasını idrak edebilmek amacıyla 31 Aralık 2023 Pazar günü ülke genelinde gerçekleştireceğimiz programlarımıza tüm halkımızı davet ediyoruz.”