Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfı Çorum Şubesi’nde beklenen devir teslim gerçekleşti.

Çorum’da yaklaşık 2.5 yıldır AGD ve MGV Başkanlığı görevini yürüten Emrah Bacaksız’ın yerine Selim Cebeci görevlendirilmişti.

AGD Çorum Şubesi’nde Bacaksız ve Cebeci arasında devir teslim töreni yapıldı.

Bütün mevki ve makamların emanet olduğunu bildiklerini söyleyen Bacaksız törende yaptığı konuşmada ‘görev istenmez verilir’ inancıyla şerefle ifa etmeye çalıştığı AGD Şube Başkanlığı emanetini yüz akıyla teslim etmenin bahtiyarlığını yaşadığını söyledi.

Emrah Bacaksız; “Görev yaptığım süre içerisinde her daim desteğini hissettiğim, AGD camiamıza, MİLKO başkanlarımıza ve il sorumlularımıza; emaneti üstlendiğimiz yılından bu güne kadar AGD Çorum teşkilatında görev almış tüm dava kardeşlerime teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“GAYRET BİZDEN

BAŞARI ALLAH’TAN”

AGD Çorum Şube Başkanlığı görevini devralan Selim Cebeci ise görev değişikliğinin hayırlara vesile olmasını dileyerek; “Bugüne kadar AGD çatısı altında “önce ahlak ve maneviyat” düsturuyla yapılan kıymetli çalışmaların bereketinden de istifade ederek; bundan sonraki süreçte daha hayırlı çalışmaların yapılmasına vesile olmak en büyük temennimiz olacaktır. Emrah Bacaksız’a da yaptığı gayretli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Allah (cc) kendisinden razı olsun. Rabbim rızası yolunda istikametten, haktan, adaletten, ahlaktan ayrılmadan hayırlı çalışmalar yapabilmeyi nasip eylesin. Gayret bizden, başarı Allah’tandır” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR