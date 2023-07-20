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“Bir milletin asıl gücü topu, tüfeği yahut tankı değil, imanlı ve inançlı gençliğidir, şiarı gereğince ‘Karavan Grubu’ gençlerimize yaşam becerileri kazanma, doğa ile i iç içe olmanın huzuru yaşarken aynı zamanda da milli, manevi, ahlaki ve dini değerlerle buluşturduk.

AGD&MGV her zaman için salih nesiller geleceği inşa eder düşüncesiyle milletini seven, ülkesi ve insanlık adına çalışmalar yapmıştır, yapmaktadır ve yapmaya da devam edecektir. Bu minval üzere ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerimizle yıl boyunca çeşitli çalışmalar, etkinlikler ve faaliyetler yapıyoruz. Çadır kampımız da bu yöndeki etkinliklerimizden bir tanesidir. Bu kampla lise gençlerimiz; çadır kurma, kamp ateşi yakma, çevreyi temiz tutma, yemek yapmak gibi yaşam becerilerinin yanı sıra arkadaşlarıyla aynı sofrada oturmanın güzelliğini, paylaşmanın hazzını, birlikte iş başarmanın önemini kavramalarını sağladık. Aynı zamanda da vakit namazlarını kılma, dini sohbetler, adab-ı muaşeret gibi manevi yönlerini de geliştirdiler. Ayrıca ilimizin güzelliklerini gördüler. Vakfımıza olan gönül bağları daha da pekişmiştir.

Tüm Çorumlu Gençlerimizi paylaşmanın ve kardeşliğin teminatı olan AGD&MGV'ye davet ediyoruz.”