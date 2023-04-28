Alejandro Casona’nın sürgünde yaşarken yazdığı “Los árboles mueren de pie” (Ağaçlar Ayakta Ölür, 1949) isimli eserinden uyarlanan ve sürgün yıllarında ülkesine duyduğu özlemin trajikomik bir eserle seyircisine sunulduğu oyun 1 Mayıs 2023 Pazartesi günü saat 20.00’de Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Tiyatrokarenin sahneye uyarladığı, Nevra Serezli’nin tekrar sahneye döndüğü ve büyük beğeni toplayan oyun Karadeniz turnesi kapsamında ilimize gelirken biletleri de Biletix, Biletinial internet sitesi, DTS gişesi ve Bi Kitabevi’nden alınabilecek.

Oyunla ilgili yapılan duyuruda ise “Çocukluğunuzda yediğiniz ballı ceviz pastasının tadını, büyüdüğünüz şehrin kokusunu, ağaçlarını, size öyküler anlatan aile büyüklerinizi özlediyseniz … Bu duygusal komediyi kaçırmayın” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)