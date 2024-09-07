Anıtlar Kurulu kararı ile kesilen ağaçlara kentte tepki üstüne tepki gelmişti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Eylül ayı meclis toplantısında eleştirilere cevap verdi.

Açıklama yapanların amacının hakikat olmadığını şov ve siyaset olduğunu savunan Başkan Aşgın, “Bizim işimiz şov ve siyaset değil hakikatin peşinde bu şehre hizmetkar olmak ve bu şehri yüceltmek.” dedi.

İDDİALARA DA CEVAP VERDİ

Ulu Cami bahçesine yeni 30 yıllık ağaçların dikildiğini hatırlatan Aşgın, kesilen ağaçlarla iddiaları da cevaplandırdı.

Ağaçların kesildiğinde Cuma namazını Ulu Cami’de kıldığını ve cami cemaatinin ve halkın olumlu tepileriyle karşılaştıklarını anlatan Aşgın, “Oradaki hemşehrilerimizin sadece hayır dualarını aldım. Cumartesi günü öğle namazını yine Ulu Cami’de kıldım. Eleştiriler varsa diye dinlemek istedim. Ve onlardan yine ‘Allah razı olsun’ ifadelerini duydum. Bizim tek gayemiz hakkın rızası ve halkın duasıdır. Şov ve siyaset yapanlar işine ve önüne baksınlar.” diye konuştu.

Çorum Belediyesi olarak asla kendiliğinden harekete geçmediklerini kararın ağaçlar hastalıklı olduğu ayrıca binanın temellerine ve bedenine zarar verdiği ve binanın tarihi siluetini bozduğu için Anıtlar Kurulu’na ait olduğunu vurgulayan Aşgın, “Belediye orada bir ağaca bile dokunmadı. Dolayısıyla belediye ağaç katliamı yapıyor iddiası hadsiz ve haksızdır. Ağaçların 150 – 200 yıllık olduğu iddia edildi ancak bu doğru değil, Geçmişten Günümüze Çorum kitabından alınan bir görsel var 1950’li yıllarda Ulu Cami’ye ait. Oradan alınmış bir görsele göre ağaçlar bizimle yaşıt hatta bizlerden daha genç olduğunu kanıtlıyor. Siyasi sorumluluğu varsa bunu da kabul ediyoruz, bu şehir sahipsiz değil.” ifadesini kullandı.

CHP’Lİ KAYA: “MAVİ SELVİLERİ NEDEN KESTİNİZ?”

CHP Grupbaşkanvekili Aslan Kaya, eleştiri yapanlardan birinin de kendisi olduğunu belirterek, "Başkanım siz her zamanki gibi şovunuzu yaptınız, biz sadece ağaçları kesilmesini eleştirdik, restorasyon çalışmalarını destekledik. Mavi selvileri neden kestiniz? Çünkü mavi selviler dikey köklenen ağaçlardı onlar korunabilirdi." sözlerini kullandı.