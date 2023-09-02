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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bu akşam saatlerinden itibaren Samsun, Ordu, Sinop, Amasya, Tokat, Çorum ve Kastamonu’da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2), Samsun’un doğusu ile Ordu’nun batısında yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazartesi sabah saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.