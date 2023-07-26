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Ashab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği üyeleri, Ashab-ı Kehf hikayesini anlatmak amacıyla o döneme ait temsili kıyafetlerle ziyaretlerde yer aldı.

Bu arada; Çorum Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği ile Afşin’in en aktif Sivil Toplum Kuruluşu Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği arasında “Kardeş Dernek” protokolü imzalandı.

Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği, Çorum Valiliği ve Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği başta olmak üzere şehrimizde birtakım ziyaretler düzenledi.

Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç, dernek binasında Afşin heyetini konuk ederken, ayrıca şehrin bazı tarihi ve turistik yerlerini gezdirerek bilgi verdi.

6 Şubat tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrası bölgeye ilk gelen sivil toplum kuruluşlarından birisi de Çorum Ulukavak Mahallesi Derneği olmuştu. Başkan İlhan Kılıç ve ekibi, bölgede uzun süre çalışmalar yapmış ve aylarca yemek hazırlama, dağıtma konusunda hizmet vermişti.

Afşin’de ilk günden bu yana hizmet veren Çorum Ulukavak Mahallesi Derneği ile Afşin’in en aktif sivil toplum kuruluşu Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği arasında “Kardeş Dernek” protokolü imzalandı.

Çorum Belediyesi ve Afşin Belediyesi arasında geçtiğimiz aylarda yapılan Kardeş Şehir protokolünün ardından Afşin GÖNÜLDER ile Çorum Ulukavak Mahallesi Derneği arasındaki anlamlı kardeşlik protokolü Ulukavak Mahallesi Derneği ev sahipliğinde imzalandı.

Kardeş dernek protokolüne; Afşin Eshab-ı Kehf Gönül Elçileri Derneği Başkanı Hüseyin Bozkurt ile Çorum Ulukavak Mahallesi Yardımlaşma Dayanışma Derneği Başkanı İlhan Kılıç imza attı.

İmza töreninde konuşan Hüseyin Bozkurt, “yaşadığımız felakette ilk yanımızda olan sivil toplum kuruluşlarından birisi de Çorum Ulukavak Mahallesi Derneği oldu. O gün bugündür sırtımızı yasladığımız bir dağ oldular. Çorum’un şefkatini, merhametini ve dostluğunu Afşin’e taşıdılar. Dernek Başkanımız İlhan Kılıç şahsında tüm Dernek üyelerine ve Kardeş Çorum halkına teşekkür ederiz” dedi.

İlhan Kılıç ise, “depremi öğrenir öğrenmez sayın valimizin de koordinatörlüğünde Afşin’e ulaştık. Bu süreçte binlerce dostumuz oldu. Hala Afşin’den arayıp soran dostlarımız var. Afşin’in en aktif derneği ile de bir kardeşlik köprüsü kurduk. Artık biz aynı zamanda Afşinliyiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından hazırlanan kardeşlik belgeleri karşılıklı olarak takdim edildi.