İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yürüttüğü “Dilimizin Zenginlikleri” projesi kapsamında düzenlenen “En İyi Cümle / Afiş Tasarımı” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.

Yarışmada öğrenciler, İstiklal Marşı’ndan seçtikleri üç kelimeyi kullanarak anlamlı bir cümle ve afiş tasarımı hazırladı. Yapılan değerlendirme sonucunda Bilge Kağan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Tuana Güleç birinci oldu. Yarışmada 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Masal Gökçe Özer ikinci, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Melike Çelik ise üçüncü olarak dereceye girdi.

Dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar tarafından takdim edildi. Çağlar yarışmada başarı gösteren öğrencileri tebrik ederek yarışmaya katılan tüm öğrenciler ile emeği geçen öğretmenlere teşekkür etti.

