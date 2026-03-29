Kırıkkale, Okul Sporları Halk Oyunları Yıldızlar Grup Yarışmaları’na ev sahipliği yaptı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 17 Ağustos Spor Salonu’nda düzenlenen organizasyon, açılış seremonisi ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başladı. 15 ilden gelen öğrenciler, yörelerine ait halk oyunlarını sergileyerek hem derece için yarıştı hem de kültürel değerleri sahneye taşıdı. Renkli kostümler, yöresel ezgiler ve sahne performanslarıyla salon, adeta kültür şölenine dönüştü. 2 gün sürecek yarışmalarda öğrenciler, uzun süren hazırlıklarının ardından okulları adına en iyi sonucu almak için performans sergiliyor. Organizasyona Adana, Ankara, Niğde, Sivas, Tokat, Kayseri, Kırıkkale, Karaman, Konya, İstanbul, Çorum, Nevşehir, Sinop, Yozgat ve Kırşehir’den takımlar katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hamza Güneş, halk oyunlarının sadece bir spor ya da hareket olmadığını belirterek, "Halk oyunları aynı zamanda ecdattan bize kalan izler ve bize aktarılan renklerdir. Hepsinin bir anlamı var. Bu kültür yolculuğunda sizlerin duruşu da çok kıymetli. Hepinize başarılar diliyorum" dedi.

Tokat Gaziosmanpaşa Ortaokulu öğrencisi Fatma Üseyne, yarışmaya kendilerinden emin şekilde çıktıklarını belirterek, "Bugün yarışmaya katıldım. Heyecanlı değildim. Kendime güveniyordum. Yanlış yapmadık. Kazanacağımızı hissediyorum. Yöre olarak Tokat yöresindeki halayları oynuyoruz. Girişte hanım kızlarla başlıyoruz. Bitişinde Üç Ayak başlıyor. Ondan sonra Mektepli Halay başlıyor. Her halayın bir hikayesi var. Mektepli’den sonra Camış geliyor" dedi.

Aynı okuldan Elif Baltacı da daha önce yarışmalara katıldığı için bu yıl daha rahat olduğunu söyledi. Baltacı, güzel bir performans sergilediklerini ve birincilik beklediklerini ifade etti.

Ankara Şehit Zeki Çınar Ortaokulu öğrencisi Meral Keskin ise aylardır yarışmaya hazırlandıklarını belirtti. Geçen yıl da organizasyona katıldıklarını anlatan Keskin, bu yıl Trabzon yöresini sergilediklerini kaydetti.

Diğer öğrenci de okul sporlarında ilk kez yer aldığını belirterek, yaklaşık 2 yıldır çalıştıklarını ve okulları için en iyi sonucu almak istediklerini dile getirdi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı