Çorum Valisi Ali Çalgan ve eşi Halide Çalgan, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisi’nde tedavi gören hastaları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç’in de hazır bulunduğu ziyarette, hastalarla yakından ilgilenen Vali Çalgan, moral ve motivasyonun tedavi sürecindeki önemine dikkat çekti.

Ziyaret sırasında hastalarla sohbet eden Çalgan çifti, tüm hastalara acil şifalar dileyerek her zaman yanlarında olduklarını ifade etti.

Muhabir: SELDA FINDIK