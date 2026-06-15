Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı Eğitim-Bir-Sen’in Başkanlar Kurulu’na katılan Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Fatih Okumuş, şubenin son dönemdeki üye artışı ve sendikal başarıları nedeniyle Genel Başkan Ali Yalçın’dan başarı plaketi aldı.

Fatih Okumuş, elde edilen bu başarıyı Çorum teşkilatının kararlı ve özverili çalışmalarına bağlayarak teşekkürlerini iletti.

68. BAŞKANLAR KURULU

İSTANBUL’DA TOPLANDI

Eğitim-Bir-Sen 68. Başkanlar Kurulu Toplantısı, şube başkanlarının katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Toplantıda, sendikal duruş ve sendikal mücadelenin yeni dönem yol haritası kapsamlı bir şekilde ele alındı. Teşkilat çalışmalarının ve gelecek hedeflerinin değerlendirildiği toplantıda, sendikanın büyüme trendi de verilerle paylaşıldı.

EĞİTİM-BİR-SEN VE MEMUR-SEN’DEN TARİHİ ZİRVE

Toplantıda yapılan açıklamalarda, Eğitim-Bir-Sen’in üye sayısını 15 bin 836 artırarak 444 bin 454’e yükselttiği belirtildi. Bağlı bulunulan konfederasyon Memur-Sen’in ise toplamda 1 milyon 130 bin üyeye ulaşarak tarihi bir rekora imza attığı vurgulandı. Sahada gösterilen emek, alın teri ve akıl terinin bu başarıdaki en büyük paya sahip olduğu ifade edilerek tüm şube başkanlarına ve teşkilat mensuplarına teşekkür edildi.

ÇORUM 1 NOLU ŞUBE, YÜZDE 5

HEDEFİNİ AŞARAK PLAKET ALDI

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Başkanı Okumuş, Millî Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler toplamında ülke genelinde 147 şube bulunduğunu hatırlatarak, Çorum Şubesi olarak büyük bir başarıya imza attıklarını belirtti.

Fatih Okumuş, genel merkezin koyduğu %5 büyüme hedefini gerçekleştiren 46 şubeden biri olmayı başardıklarını müjdeleyerek şu bilgileri paylaştı: “Son 3 yılda Genel Merkezimizin hedeflerinin üzerinde bir üye kaydı gerçekleştirdik. Bu süreçte 2 bin 701 olan toplam üye sayımızı 2 bin 835’e çıkardık. Merkezdeki üye sayımız ise 1.526’dan 1.635’e yükseldi. Bu istikrarlı büyüme neticesinde, Türkiye genelindeki 147 şube arasında yüzde 5 hedefine ulaşan 46 başarılı şubeden biri olduk ve Genel Başkanımızdan Çorum teşkilatımız adına başarı plaketimizi teslim aldık”

“SAĞLANAN BAŞARI

TEŞKİLATIN ESERİ”

Elde edilen başarının bir ekip çalışması olduğunu vurgulayan Fatih Okumuş, sözlerini teşkilat üyelerine teşekkür ederek tamamladı: “Süreç boyunca sahada büyük bir gayret ve inançla çalışan, bu gururu Çorum’a yaşatan tüm şube yönetimimize, ilçe başkanlarımıza, işyeri temsilcilerimize ve bizlere güvenen kıymetli üyelerimize yürekten teşekkür ediyor, başarılarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR