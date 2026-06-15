Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayımlanan 2026 yılı Ana Kararnamesi kapsamında Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Sungurlulu hemşehrimiz Mehmet Avcı getirildi.

Samsun Savcısı iken geçirdiği trafik kazasında vefat eden merhum Abdulkadir Avcı’nın oğlu olan Samandağ Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Avcı, yayımlanan kararnameyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

Yargı teşkilatında uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Avcı, daha önce Amasya’da cezaevi savcısı olarak görev yaptıktan sonra Ankara Cumhuriyet Savcılığı görevine atanmıştı. Sonrasında Çanakkale Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Avcı, burada yaklaşık 8 yıl boyunca terör suçları soruşturmalarında görev aldı. 2024 yılında Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Avcı, HSK’nın son kararnamesiyle Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı görevine getirildi.

Avcı’nın görev yaptığı dönemde özellikle 6 Şubat depremlerine ilişkin Samandağ’daki soruşturmaların yürütülmesi kamuoyunda dikkat çekti. Başsavcı Avcı, deprem kaynaklı ölüm ve yıkımlara ilişkin soruşturmaların etkin ve titiz şekilde sürdürüldüğünü açıklamıştı.

Kararnameyle birlikte Samandağ'dan Erzincan'a atanan Mehmet Avcı, güvenlik ve terör dosyalarındaki deneyimiyle öne çıkan isimlerden biri olarak değerlendiriliyor.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ