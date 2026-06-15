Hülya Çolak ve İsmail Şahin’in annesi, emekli öğretmen Mehmet Kümbül’ün ablası, Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi önceki dönem İlahiyat Fakültesi dekanlarından Prof. Dr. Abdullah Çolak'ın kayınvalidesi olan Asuman Şahin’in cenazesi Akşemsettin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye ailesi ile birlikte Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diler.

Muhabir: SELDA FINDIK