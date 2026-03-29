Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karadeniz’i demiryolu ağıyla buluşturacak proje kapsamında Çorum hattında önemli ilerleme kaydedildiğini açıkladı. Çorum’a kadar olan bölümde yüzde 25 fiziki gerçekleşme sağlanırken, Çorum-Havza etabının ihalesinin önümüzdeki ay yapılacağı bildirildi.

Bakan Uraloğlu, Trabzon’da düzenlenen AK Parti Doğu Karadeniz Bölge Strateji Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde ulaştırma yatırımları ve stratejik projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

ÇORUM HATTINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Karadeniz’e uzanacak demiryolu projesine ilişkin bilgi veren Uraloğlu, Kırıkkale’den başlayan hattın Çorum’a kadar olan bölümünde çalışmaların devam ettiğini belirtti. Uraloğlu, “Çorum’a kadar olan kesimin yapım ihalesini gerçekleştirdik ve yüzde 25 seviyesinde ilerleme sağladık. Önümüzdeki ay Çorum ile Havza arasının ihalesini yapacağız” dedi.

Havza-Samsun hattının da yıl içinde ihale edilmesinin planlandığını ifade eden Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla demiryolunun Karadeniz’e ulaşacağını kaydetti.

KARADENİZ SAHİLİ BOYUNCA UZAYACAK

Projenin yalnızca Çorum ile sınırlı olmadığını vurgulayan Uraloğlu, demiryolu hattının Samsun’dan başlayarak Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in sahil kesimini kapsayacak şekilde Sarp’a kadar uzatılacağını açıkladı.

TÜRKİYE LOJİSTİKTE MERKEZ OLMAYI HEDEFLİYOR

Konuşmasında Türkiye’nin stratejik konumuna dikkat çeken Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi’nin tamamlanmasıyla ülke ekonomisine 10 yılda yaklaşık 55 milyar dolar katkı sağlanmasının öngörüldüğünü, yıllık 70 bin kişiye istihdam oluşturulmasının hedeflendiğini söyledi.

Alternatif ticaret koridorlarının önemine değinen Uraloğlu, Orta Koridor, Zengezur ve diğer uluslararası hatların Türkiye’yi küresel lojistikte daha güçlü bir konuma taşıyacağını ifade etti.

Son 23-24 yılda ulaştırma alanında 355 milyar dolarlık yatırım yapıldığını belirten Uraloğlu, devam eden projelerle Türkiye’nin demiryolu ağının 2053 yılına kadar 28 bin 500 kilometreye ulaşmasının hedeflendiğini kaydetti.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı