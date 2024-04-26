Afacan'ın açıklaması şu şekilde;

"Son zamanlarda medya ve sosyal medyada eczacılarımızın vergi kaçırma, fiş kesmemek ve düşük KDV oranında fiş kesme suçlamalarıyla karşı karşıya kaldığına dair asılsız iddialar yer almaktadır. Bu iddialar, meslek mensuplarımızı haksız yere zan altında bırakmakta ve eczacıların itibarını zedelemektedir. Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılık mesleğinin ve eczacılarımızın şeffaf, dürüst ve yasalara bağlı şekilde hizmet verdiklerini vurgulamak isteriz.

Eczanelerimizin %90-95 oranında gerçekleştirdiği ilaç satışları Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmakta ve bu işlemler e-fatura sistemi üzerinden otomatik olarak kaydedilmektedir. Eczanelerimiz, aldıkları tüm ürünleri yine e-Fatura sisteminden takip etmekte, bu ürünler stoklarımıza işlenmektedir. Eczanelerimizde kullanılan eczane yönetim bilgi sistemleri, 483 ve 507 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine uygun olarak yazar kasa POS cihazlarıyla entegre şekilde çalışmakta ve her satış işlemi sistem tarafından kaydedilerek ilgili fiş kesilmektedir. Satış sırasında KDV oranlarının değiştirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz çünkü tüm işlemler Maliye Bakanlığımızın sistemleri üzerinden anlık olarak izlenebilmektedir.

Çorum Eczacı Odası olarak, eczacılarımızın vergi mükellefiyeti ve yasal yükümlülükler konusunda gösterdiği hassasiyet ve titizlikten dolayı gurur duymaktayız. Eczacılarımız, toplum sağlığının korunmasında kritik bir rol oynamakta ve her zaman en yüksek standartlarda hizmet sunmayı hedeflemektedir" dedi.