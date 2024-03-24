Anadolu Eğitim Sendikası 7. Olağan Genel Kurulu Ankara’da yapıldı. Çok sayıda davetlinin katıldığı kongrede mevcut Genel Başkan Mehmet Alper Öğretici, tek liste halinde girdiği seçimde güven tazeledi.

Divan Kurulu’nu, konukları ve delegasyonu selamlayan Mehmet Alper Öğretici, 17 Ocak 2005 tarihinde kurulan ve ilkelerinden asla taviz vermeyerek 7. Olağan Genel Kurula erişmiş olmanın gururunu dile getirdi.

Öğretici söyle konuştu: “19 yıl önce 11 cesur eğitimcinin girişimiyle kurulan sendikamız, ülkemizde siyaseten bağımsız sendikacılığın öncü neferi olmuştur. Bugün kurucu genel başkanım nezdinde tüm kurucu üyelerimize teşekkür ediyor, 19. yılını geride bırakan siyaseten bağımsız, ilkeli ve onurlu sendikacılığın bir neferi olmaktan dolayı onur ve mutluluk duyuyorum.



Yüz binlerce üyeli sendikaların konu siyaset olunca meydanları doldurduğu, konu eğitim çalışanlarının özlük hakları olduğunda sağır sultanı oynadığı dönemlerde Anadolu Eğitim Sendikası gerek meydanlarda, gerek muhatapları ile masada, gerekse yanlış uygulama ve düzenlemeler için yargıda eğitim çalışanlarının haklı sesi olmuştur.

Kuruluşumuzdan bugüne kadar zorlu mücadelelerden geçtik. Kuramazsınız dediler, kurduk. Siyaseten bağımsız hareket edemezsiniz dediler, ettik. Önce %1 barajı getirerek önümüzü kesmeye çalıştılar, izin vermedik. Sonra %2 barajı ile önümüze set koymaya çalıştılar, kendi çektikleri sette boğuldular. Bu onurlu ve zorlu mücadelemizde bize düşen bundan sonra daha çok çalışmak ve daha çok eğitim çalışanına dokunmaktır.”

Çankaya Seçim kurulunca; Sendika Yönetim Kurulu Asil Üyeleri, Sendika Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Denetleme Kurulu Asil Üyelikleri, Denetleme Kurulu Yedek Üyeleri, Disiplin Kurulu Asil Üyeleri, Disiplin Kurulu Yedek Üyeleri, AES Üst Kurul Delegeleri seçimi yapıldı. Seçimde Çorum il başkanı Kenan Taşkın ve il yönetiminden Harun Kıvanç da oy kullandı. Seçim sonuçlarına göre yapılan görev dağılımında önceki dönem Teşkilat Sekreteri olarak görev yapan Nihat Örs, yeni dönemde Genel Sekreter olarak görev aldı.