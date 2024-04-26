Okul Sporları Daire Başkanlığı'nın 2024 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Minikler A-B Satranç İl Birinciliği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu'nda gerçekleşen il birinciliğine 94 erkek, 58 kız olmak üzere toplam 152 sporcu katılım sağladı.

Okul Sporları İl Temsilcisi Mustafa Türkay gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda Adnan Menderes İlkokulu ainikler A ve B kızlar, minikler A ve B genel kategorilerinde şampiyon olmayı başardı. Minikler A kızlar kategorisinde ikincilik kupası Tanyeri İlkokulu ve Bahçelievler İlkokulu'nun olurken, Özel Çorum Doğa Koleji ise üçüncülük kupasını kazandı. Minikler A genel kategorisinde ise Misakimilli İlkokullu ikinci, Kocatepe İlkokulu üçüncü oldu. Minikler B kızlarda Adnan Menderes İlkokulu'nun ardından ikincilik kupasının sahibi yine Adnan Menderes İlkokulu B takımı olurken, Özel Çorum Doğa Koleji ise üçüncü oldu. Minikler B genelde ise Özel Çorum Doğa Koleji ikinci, Adnan Menderes B takımı ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren okullara kupaları takdim edildi.

Editör: RIFAT KARA