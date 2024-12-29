Rahatsızlığından dolayı bir süredir tedavi gören, Çorum merkeze bağlı Gökçepınar Köyü nüfusuna kayıtlı Adil Sapancı, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde beyne pıhtı atması sonucu hayatını kaybetti.

Sevgi, Seher ve Bahar’ın babası olan Adil Sapancı, ailesi ve sevenlerini derin üzüntü içerisinde bıraktı. Merhumun cenazesi bugün (29 Aralık 2024 Pazar günü) saat 14.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Gökçepınar Köyü’nde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi