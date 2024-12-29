AK Parti Düzce 8. Olağan Kongresi Bahçeşehir Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımı ile gerçekleştirildi. Kongrede mevcut başkan Hasan Şengüloğlu yeniden İl Başkanı seçildi. Kongreye Bakan Bak ile birlikte AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Yoğun katılımın olduğu kongreye aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telekonferans sistemi üzerinden bağlanıp partililere seslendi. Erdoğan, partisinin Bursa kongresinden Düzce'deki kongreyi canlı izlerken, video konferans sistemi ile bağlanarak Düzcelilere seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, “Durmak yok yola devam. Teşkilat demek kardeşlik demek, birlikte yol yürümek demek” diye konuştu.

Kongrede Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve İl Başkanı Hasan Şengüloğlu birer konuşma yapıldı. Daha sonra seçime geçilerek AK Parti’nin yeni Düzce İl yönetimi belirlendi.

Editör: İHA AJANS