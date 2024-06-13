Bu sezon da transfer döneminin en çok konuşulan oyuncularının başında gelen Emeka Eze, hakkında çıkan haberler üzerine yaptığı açıklamada, hiçbir takımla anlaşmadığını duyurdu.

Çorum FK’nın da gündemine gelen ve geçtiğimiz günlerde de 1.Lig’in yeni takımlarından Iğdır FK ile anlaştığı yönünde haberler çıkan 27 yaşındaki Nijeryalı golcü yaptığı açıklamada, “Hakkımda çıkan transfer haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Kulübüm Pendikspor’la sözleşmem devam etmektedir. Kulübümün 25 Haziran’da başlayacak olan sezon başı kampına takımım ile çalışmalara başlayacağım. Kamuoyuna saygılarımla” ifadelerini kullandı.