Şuana kadar kadrosunu 6 futbolcu ile güçlendiren, Oğuz Ceylan ve Süleyman Luş gibi isimlerle görüşmeleri sürdüren Kırmızı-Siyahlı yönetim hiç gündemde olmayan sürpriz bir isimle anlaşma sağladı. Kırmızı-Siyahlı yönetim geçtiğimiz sezon 3.Lig’de Orduspor 1967 forması giyen 22 yaşındaki defans oyuncusu Adem Doğan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Genç stoperin bugün akşam antrenmana katılması bekleniyor.

ADEM DOĞAN

KİMDİR?

5 Ekim 2001 tarihinde Kayseri’de dünyaya gelen genç oyuncu futbola Kayserispor altyapısında başladı. Kayserispor’da profesyone olduktan sonra 52 Orduspor, Düzcespor ve Niğde Anadolu FK gibi takımlarda top koşturan Adem Doğan geçtiğimiz sezon ise Orduspor 1967 formasını terletti. Biten sezonda Orduspor forması ile 30 maça çıkan Doğan, 2 gol atarken, 2836 dakika sahada kaldı.

Öte yandan Çorum FK yönetiminin bugünde şuana kadar hiç gündeme gelmeyen genç bir futbolcu ile sözleşme imzalaması bekleniyor.