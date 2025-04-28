Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şubesi, Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü ile işbirliği halinde çeşitli organizasyonlar düzenliyor.

Üniversiteli gençlerin eğitim sürecini sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklemek, onlara moral ve motivasyon kazandırmak, üniversite eğitimi gören konuk gençlerin kenti daha iyi tanımalarına katkıda bulunmak, gençlerin ufkunu geliştirmek amacıyla bazı etkinlikler düzenleyen ADD Şube yöneticileri, şimdi de piknik organizasyonu ile eğlenceli bir etkinliğe imza attı.

Güleryüz Düğün Salonu sahasında gönüllerince piknik yapan, sınav yorgunluğunu ve stresini atan gençler, moral depolayarak etkinliği tamamladı. Buluşmaya; ADD Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, CHP önceki dönem İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri hemşehrimiz Salim Çoruk, Eğitimci Ergül Arslan, Birleşik emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, Başkan Yardımcısı Ahmet Ceyhan, İş İnsanı Arap Gürlek ile Hitit Üniversitesi Atatürkçü Düşünce Kulübü Üyesi gençler katıldı.

ADD Yönetim Kurulu Üyesi Yıldırım Çıtak, etkinliğe destek ve katılımlarından dolayı Güleryüz Düğün Salonları Sahibi Hasan Eray Tüfekçi başta olmak üzere diğer konuklara teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ