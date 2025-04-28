Çorum’un Osmancık ilçesine bağlı Aşağızeytin ve Yukarızeytin Köyü, doğasını ve geleceğini korumak için harekete geçiyor. Köy halkı, 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü köy meydanında bir araya gelerek, bölgede yapılmak istenen bakır madeni çalışmalarına karşı eylem yapacak.

Yukarızeytin Köyü Eğitim Kültür ve Spor Derneği tarafından yapılan açıklamada, köyde yürütülmek istenen madencilik faaliyetlerine karşı güçlü bir birlik çağrısı yapıldı. Dernek, yayımladığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"Toprağımıza, suyumuza, geleceğimize sahip çıkıyoruz. Sevgili köylülerimiz, köyümüzde başlatılmak istenen bakır madeni çalışmalarına karşı doğamızı, sağlığımızı ve geleceğimizi korumak için 3 Mayıs 2025 Cumartesi günü köyümüzde buluşuyoruz. Toprağımıza sahip çıkmak, çocuklarımıza yaşanabilir bir köy bırakmak için hep birlikte güçlü bir ses olalım. Unutmayalım, birlik olursak kazanırız. Tüm köylülerimizi, dostlarımızı ve doğa sevdalılarını bu buluşmaya bekliyoruz."

BİRLİK ÇAĞRISI

Köy halkı, doğal yaşam alanlarının korunması ve gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre bırakılması amacıyla organize edilen etkinliğe tüm doğa sevdalılarını davet etti. 3 Mayıs günü yapılacak buluşmada köy sakinleri seslerini yetkililere duyurmayı hedefliyor.