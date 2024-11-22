Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İYİ Parti ve Zafer Partisi İl Başkanlıklarına iade-i ziyaretlerde bulundu.

ADD Şube Başkanı Demirer, Yönetim Kurulu Üyeleri; Yıldırım Çıtak ve Ali Aslan Koçak, İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız ile Zafer Partisi İl Başkanı Bedii Onan’ı parti binasında ziyaret etti.

Siyasi partilerin il başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Demirer ve beraberindekiler, dernek çalışmaları hakkında bilgi vererek, gündemle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Editör: KEMAL YOLYAPAR