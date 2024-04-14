Çorum Belediye Meclisi’nin önceki gün yapılan olağan toplantısında gündeme geçilmeden önce grubu adına söz alan Yeniden Refah Partisi Grup Başkanvekili Serkan Adanır, Deprem Komisyonu önerisinde bulundu.

Belediye Meclisi’nde Çorum’da ve Türkiye’de seçimlerde 3. parti olmuş bir grup olarak milli görüş ilkelerine uygun kentin yararına olacak tüm kararlara karara destek vereceklerini dile getiren YRP Grup Başkanvekili Adanır, kendisinin Kahramanmaraş kökenli olduğunu da hatırlattı.

Yeni dönemin Çorum ve ülkemize hayırlar getirmesi temennisinde bulunarak asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrasında ilimizden Kahramanmaraş’a yapılan yardımlara da değinen Serkan Adanır, “Tüm Çorumlulara bir Kahramanmaraşlı olarak teşekkür ediyorum. Deprem ülkemizin olduğu gibi ilimizin de bir gerçeğidir. Bu gerçeğe uygun olarak ilimizde bir Deprem Komisyonu kurulmasını teklif edeceğiz” şeklinde konuştu.

(Volkan SINAYUÇ)

Editör: HABER MERKEZİ