Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 26.hafta maçında Adanaspor’la karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK, hazırlıklarını galibiyet parolasıyla sürdürürken, iki takım arasındaki rekabet merak konusu oldu. Toros Kaplanları ile Ahlatcı Çorum FK bugüne kadar 3 kez karşılaşırken, Çorum temsilcisinin bariz üstünlüğü dikkat çekiyor.

ÜÇ KEZ KARŞILAŞTILAR

Profesyonel liglerdeki 13’üncü sezonunu geçiren Ahlatcı Çorum FK, Adanaspor’la tamamı 1.Lig’de olmak üzere bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Bu maçların 2’si Adana’da, 1’i Çorum’da oynanırken, Ahlatcı Çorum FK 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazandı.

İLK MAÇTA 3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

İki takım ilk kez geçen sezonun 14.haftasında, Adana’da karşılaştı. 1 Aralık 2023’te, Yeni Adana Stadı’nda oynanan maçta baştan sona üstün bir futbol sergileyen Ahlatcı Çorum FK, 21.dakikada Ozan Sol, 28.dakikada Geraldo ve 55.dakikada Ahmet Sağat’ın golleriyle 3-0 kazandı.

ÇORUM’DA TEK MAÇ

Sezonun ikinci yarısında, Çorum’da oynanan 31.hafta maçını da Ahlatcı Çorum FK kazandı. Kırmızı-siyahlı ekip, 21 Nisan 2024’te, Çorum Şehir Stadı’nda oynanan maçta 3 puanı bu kez 2-0’lık skorla hanesine yazdırdı. Çorum temsilcisine galibiyeti getiren golleri 8.dakikada Michal Jan Nalepa ve 88.dakikada Ahmet Sağat attı.

BU SEZON DA ÇORUM FK KAZANDI

İki takım bu sezon da ilk maçı yine Adana’da oynadı. 7.haftada, Yeni Adana Stadı’nda oynanan maçı 19.dakikada Eren Karadağ ve 28.dakikada Ferhat Yazgan’ın golleriyle Çorum temsilcisi 2-0 kazandı.

Cumartesi günü Çorum’da oynanacak 26.hafta maçı öncesinde de Ahlatcı Çorum FK yine ağır favori, Karşılaşma öncesinde Ahlatcı Çorum FK 38 puanla 6.sırada, Adanaspor ise 20 puanla 19.sırada yer alıyor.