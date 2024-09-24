Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 6.haftasında konuk ettiği Kocaelispor’a 2-0 yenilen Ahlatcı Çorum FK’da gözler Adanaspor maçına çevrildi.
Kocaelispor maçı sonrası dünü dinlenerek geçiren kırmızı-siyahlı takım bugün topbaşı yapacak. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu’nun verdiği bilgiye göre, haftanın ilk antrenmanı saat 17.00’de başlayacak.
Ahlatcı Çorum FK, deplasmanda oynayacağı zorlu maçı kazanarak Kocaelispor yenilgisini unutturup üst sıralara doğru tırmanışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, kırmızı kart cezalısı Avounou dışında eksik oyuncu bulunmuyor.
Editör: HABER MERKEZİ