Çorumlu badmintoncular, Hırvatistan’da katıldıkları turnuvada kürsüye çıktılar.

Hırvatistan’ın Zagreb kentinde düzenlenen 11 th LI-NING Zagreb Youth Open 2024 Turnuvasında mücadele eden Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü’nün milli sporcularından Çağan Boyar, çift erkekler kategorisinde, Ankaralı partneri Turan Özden ile birlikte finale kalma başarısı gösterirken, şampiyonluk müsabakasında yenilerek ikinci oldu. Yağmur Koçak ise Ankaralı partneri Deniz Çelikbaş ile birlikte turnuvayı üçüncü olarak tamamladı.

Osmancık Barış Boyar Badminton Spor Kulübü Başkanı ve aynı zamanda milli takım antrenörü Barış Boyar yaptığı açıklamada, “Sporcularımız üzerinde çok emeği olan Kulüp antrenörüz Eren Murat GÜNGÖR başta olmak üzere U13 Badminton Milli Takımımızda görev yapan, sporcularımızı, antrenörlerimizi kutluyorum. Sporcularımıza uluslararası organizasyonlarda yarışabilme olanağı sağlayan başta Federasyon Başkanımız Ercan Yıldız olmak üzere tüm Federasyon Yönetimimize teşekkür ediyorum.

Ayrıca sporcularımızın üzerinde emekleri olan ve destek sağlayan milletvekilimiz Oğuzhan Kaya’ya, Kaymakamımız Furkan Duman’a, Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’e, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Hüseyin Şahin’e şahsım ve tüm ekibim adına teşekkür ediyorum” dedi.