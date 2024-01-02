Mecitözü’ne bağlı Körücek Köyü’nden merhum İbrahim Şahin’in kızı, merkez Yoğunpelit Köyü’nden Mehmet Suluk’un eşi, Cemalettin, Zehra, Nadir ve Necdet Suluk’un anneleri ve Bektaş Suluk’un kayınvalidesi olan Adalet Suluk bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi gördüğü Çorum Özel Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Merhumenin cenazesi bugün (2 Ocak 2024 Salı günü) saat 13.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nden alınarak Yoğunpelit Köyü’nde sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlanacak.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.