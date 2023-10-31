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Türk-İş, Ekim 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 13 bin 684 TL olarak hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 44 bin 573 TL olarak gerçekleşti. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 17 bin 803 TL'ye yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 2,62 oranında gerçekleşti. 10 aylık değişim oranı ise yüzde 68,3 olarak tespit edildi.

"EN YÜKSEK ARTIŞ KURU FASULYEDE GÖRÜLDÜ"

Gıda ürünlerinde süt ve peynir fiyatları geçen ayki seviyesini korurken, yoğurt fiyatları ekimde yüzde 11 arttı. Eylül ve ekim aylarında et fiyatları yükselişe geçti. Ekim ayı itibarıyla dana kıyma 289 TL ve dana kuşbaşı 355 TL'den satıldı. Bunun dışında Ankara'da yerel marketlerin pek çoğunda dana kıyma ortalama 332 TL'den, dana kuşbaşı ise ortalama 369 TL'den satıldı. Geçen ay tezgahlarda 100 TL'den satılan hamsi bu ay kısmi bir düşüşle 95 TL'den satıldı. Tezgahlarda en çok talep gören deniz balıkları bu ay ortalama 178 TL'den satılmaya devam etti. Bu grupta yüzdesel olarak en yüksek artış kuru fasulyede görüldü. Kuru fasulye geçen aya göre ortalama yüzde 24 artış gösterdi. Nohut fiyatları yüzde 10, yağlı tohumlarda (kuruyemiş) yüzde 8, yeşil mercimekte yüzde 15, kırmızı mercimekte yüzde 6 artış gözlemlendi. Dana ve kuzu etinde bir önceki aya göre yüzde 2, tavukta ise yüzde 8'lik artış oldu. Marketlerde yer alan yumurtanın tanesi ortalama 4,30 TL, 200 gramlık ekmek ise 7 TL'den satılıyor. Böylece geçen ay olduğu gibi 4 kişilik ailenin aylık sadece ekmek masrafı 735 TL olarak hesaplandı. Bu grupta yüzdesel olarak en yüksek artış makarna fiyatlarında görüldü. Ekim ayı içinde makarna fiyatları yüzde 12 artarken; pirinç, bulgur, un ve irmik fiyatları ise geçen aya göre sınırlı seviyede arttı.