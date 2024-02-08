Hayatı tehdit edici hastalıkları olan hastalar ile çoklu yaralanması olan hastaların acil tıp uzmanı başkanlığında özel ekipler tarafından takip edilerek tedavilerinin yapılacağı acil kritik bakım ünitesinde kritik durumda olan hastalara uzman ekiplerce yakından bakım sağlanarak tedavilerinin önceleneceği belirtildi.



İl Sağlık Müdürlüğü’nde yapılan açıklamada, “Gözlem alanı ve acil kritik bakım ünitesinin hizmete alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederiz. Hastalarımızın tanı tedavi süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalarımız artarak devam edecektir” denildi. (Haber Merkezi)