Çorum’da acil sağlık hizmetlerinin daha etkin ve kaliteli sunulması amacıyla düzenlenen Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir başkanlığında gerçekleştirildi.

Sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla ele alındığı toplantıya, kamu ve özel sağlık tesislerinin yöneticileri, acil sağlık hizmetleri temsilcileri ile ilgili kurum ve kuruluşların yetkilileri katıldı.

Toplantının gündeminde, özellikle hastaneler arası sevklerin analizi yer aldı. Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne yapılan sevklerin gerekliliği değerlendirilirken, hastaların ilk başvurdukları sağlık tesislerinde tanı ve tedavi süreçlerinin daha etkin yapılabilmesi için altyapının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

SEVKLER TEK TEK ELE ALINDI

Toplantıda tüm hastanelerden yapılan sevkler detaylı biçimde incelendi. Kapasite kullanımı, uzmanlık alanlarının dağılımı ve hasta kabul imkânları gözden geçirildi. İl dışına yapılan sevkler de ayrı bir başlık altında değerlendirilerek, hangi branşlarda yoğunlaştığı ve bu sevklerin azaltılması için alınabilecek yerel tedbirler görüşüldü. Eksik olan uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanlarının ilde kazandırılmasının önemi üzerinde duruldu.

112 HİZMETLERİ GÜNDEMDE

Toplantının bir diğer önemli başlığı ise 112 Acil Sağlık Hizmetleri oldu. Ambulansların daha verimli kullanımı, vakaların hızlı yönetimi ve hasta güvenliğinin artırılması için yapılması gereken düzenlemeler masaya yatırıldı.

ASKOM toplantısı sonunda, acil sağlık hizmetlerinde kaliteyi yükseltmek, hasta sevklerini asgariye indirmek, il içi kapasite kullanımını dengelemek ve kurumlar arası koordinasyonu güçlendirmek amacıyla bir dizi karar alındı.

