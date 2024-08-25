Aygerim – Ferda Suiçmez çiftinin oğulları Evren ile Neslihan – Cengiz Açık çiftinin kızları Dilara’nın düğün törenleri Yıldızpark Düğün Salonu’nda yoğun bir katılım ve coşku içerisinde gerçekleştirildi.

Düğün törenine protokol üyeleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi. Davetliler canlı müzik eşliğinde eğlenerek genç çiftin mutluluğuna ortak oldu.



Düğün törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, CHP Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, CHP İl Genel Meclis Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri, CHP İl ve Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Gençlik ve Kadın Kolları yöneticileri, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Recep Gür, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Küresel Gazeteciler Konseyi Çorum İl Temsilcisi ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Hacı Odabaş, Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Aziz Önal ile çok sayıda davetli katıldı.

Hemşehrilerimiz ünlü sanatçı Âşık Gülabi, Cemal Kurtoğlu, Nazlı Kalender ve saz arkadaşlarının canlı müziği eşliğinde coşku dolu saatler yaşayan davetliler, genç çiftin mutluluğunu paylaştı.

Genç çiftin nikâhını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıyarken, protokol üyeleri ise şahitlik etti.