“Ülkemizin gerçek beka sorunu sığınmacı akınıdır” diyen Acar, “Suriyelisi, Afganlısı, Iraklısı, Faslısı derken Avrupa’nın sığınması kampına döndük. Hatta durum öyle bir hâl aldı ki, Yunan başkanı bile bu konuda bize teşekkür eder konuma geldi. Amacımız ırkçılık değildir. Türk misafirperverliğini gösterdik fakat ülkelerinde savaş bittiği halde gönderilmemelerine ve etrafımızda tehlike saçmalarına karşıyız. Anadolu fazlası ile kozmopolit iken daha da kültürel, ekonomik, sınıfsal olarak Ortadoğululaştırma projesinin içerisinde yer almak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

CHP’li Acar, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre yabancı uyruklu hastaların ayakta tedavileri için sağlık hizmetinin Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacağı duyuruldu. Fakat SMA’lı çocuklarımızın sağlık giderleri ve gazilerimizin protez bacağı çok görüldü.

“NÜFUS DAĞILIMI TEHLİKELİ BİR BOYUTA ULAŞACAK”

Resmi rakamlar mülteci sayısını düşük gösterse de ülkemizde 13 milyon civarı yabancı uyruklu insan var. Bölge illeri arasında Suriyeli sayısının nüfusa oranında Çorum 3. sırada yer almaktadır. Çoğalma hızı Türklerde yüzde 1.45 iter mültecilerde yüzde 5.56’dır. Bu doğum oranları ile 25-30 yıl sonra Türkiye’deki nüfus dağılımının çok tehlikeli bir boyuta ulaşacağı aşikardır. Bugüne kadar mültecilere 45 milyon dolar para harcadığını söyleyenler, emeklimize maaş artışı yapmazken, asgari ücretliyi açlık sınırının altında bırakırken, bu kadar sığınmacıya bakmak, beslemek bize mi düşer?

Çorum’da son günlerde mülteciler tehlike oluşturmaya başladılar. Bir okul müdürünün Irak uyruklu iki kişi tarafından zincirle darp edildiğini gördük. Şehrimizde özellikle bayanlar, çocuklar, akşam ve sabah park yürüyüşlerini yapmaktan korkak oldu. Suriyeli hastalığı olarak anılan el-ayak hastalığı çocuklarımız arasında hızlıca yayılmaya başladı.

Çorum’da kaç mülteci var? Bunların kaç tane işyeri vardır? Bu işyerlerinin ruhsatı ve takibi var mıdır? Vergiye tabiler mi? Belediyemizden bu konu ile ilgili bilgi vermesini talep ediyoruz.”

Editör: HABER MERKEZİ