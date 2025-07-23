Çorum Belediyesi tarafından Abide Kavşağı’nda yapılacak yeni düzenleme kapsamında döner kavşak içindeki yetişmiş ağaçların sökülerek başka yere taşındığı öğrenildi.
Yaklaşık 50 yıldır içerisinde süs havuzu ve çevresinde çam ağacı olan Abide Kavşağında yeni bir çalışma başlatıldı. Çalışmalar çerçevesinde süs havuzu kaldırılırken etrafındaki çam ağaçları da sökülerek başka bir bölgeye taşındı.
AY-YILDIZ TEMALI PROJE
Çalışmalar tamamlandığında Abide Kavşağına Ay-Yıldız temalı bir anıt projesi yapılacağı bildirildi.

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Muhabir: Haber Merkezi