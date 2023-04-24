Uluslararası Muay Thai Federasyonu’nun (IFMA) 2023 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve Büyükler (kız-erkek) Muay Thai Dünya Şampiyonası 4-13 Mayıs tarihleri arasında Tayland’ın Bangkok kentinde yapılacak. Bu önemli organizasyonda Çorumlu sporcu Abdüssamet Uğurlu 57 kiloda madalya mücadelesi verecek. Antrenörü Aydın Fırat nezaretinde Çorum’da hazırlıklarını sürdüren milli bugün itibariyle Muay Thai milli takımı ile Tekirdağ’da kampa girecek. 2 Mayıs’ta sona erecek kampın ardından 4 Mayıs’ta Tayland’da ringe çıkacak.

57 kiloda Çorum’u ve Türkiye’yi temsil edecek olan Çorumlu milli sporcu Abdüssamet Uğurlu, Çorum’a madalya ile döneceğinin sözünü verirken, Çorum’da kendisine destek olan Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a, Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’e ve Sungurlu Belediyespor Başkanı Bahri Sezen’e teşekkür etti.

(Rıfat KARA)