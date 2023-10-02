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Mahkeme kararı sonrası Sungurlu Belediye Başkanlığı’na Abdulkadir Şahiner’in yerine Başkan Yardımcısı Bahri Sezen vekalet etmişti. 47 gün sonra tekrar görevinin başına dönen Başkan Abdulkadir Şahiner, sırf muhalefet belediyesi olması nedeniyle bunların başına geldiğini ifade etti.

9 yıllık Belediye Başkanlığı görevi boyunca 145 soruşturma, 22 mahkeme geçirdiğini savunan Şahiner, “Allah’a çok şükür hepsinden tertemiz, alnımızın akıyla çıktık” dedi.



“Bu siyasi kararlar, hiçbir zaman bizi hizmet etmekten alı koyamayacak, mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir” diyen Şahiner, “47 gün boyunca hizmetlerimiz aksamadan devam etti. Bu süre zarfında yokluğumu aratmayan başta Başkan yardımcılarım olmak üzere, meclis üyelerime, kurum müdürlerime ve çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

ÇİÇEKLERLE KARŞILANDI

47 gün sonra Belediye binasına gelen Başkan Şahiner, Başkan yardımcıları, meclis üyeleri, kurum müdürleri ve çalışanlar tarafından çiçeklerle karşılandı.

Burada bir konuşma yapan Abdulkadir Şahiner, “Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın, bozmak isteyenlere de fırsat vermesin. Biz büyük bir aileyiz. Halka hizmet, Hakka hizmet düsturu ile Sungurlu’ya hizmet etmek için gecemizi, gündüzümüze katmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.