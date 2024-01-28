Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası 27-28 Ocak tarihleri arasında Konya'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Çorum Belediyesi Spor Kulübü sporcularından Abdulkadir Dinçer 50 kiloda mücadele etti. Başarılı bir performans ortaya koyan Çorumlu sporcu Abdulkadir Dinçer sıkletinde üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Genç judocu önümüzdeki ay içerisinde yapılacak olan Uluslararası Nazım Canca Avrupa Kupası'nda milli forma ile mücadele etmeye hak kazandı.