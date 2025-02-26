A Parti İl Başkanı Nurullah Müstet, açıklamasında şiddet vakalarına uygulanan cezaların caydırıcılığını artıracaklarını belirterek, “Kadına ve çocuklara yönelik şiddet vakalarında en büyük sorun Ceza Kanunu’ndaki eksiklik değil, 2016 yılında yapılan İnfaz Kanunu değişiklikleriyle cezaların etkinliğinin azaltılmasıdır. Bu düzenlemeleri yeniden ele alacak ve faillerin hak ettikleri cezaları almalarını sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

“ADLİ SÜREÇLER HIZLANDIRILACAK,

KORUMA TEDBİRLERİ GÜÇLENDİRİLECEK”

İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmenin ardında oluşan boşluğa dikkat çeken Müstet, “6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun, kadın erkek, çocuk yetişkin tüm şiddet mağdurlarını korumayı amaçlamaktadır. Ancak şiddet, toplumsal bir mesele değil, sadece adli vakalar olarak ele alındığı ve kolluk kuvvetlerine gerekli hukuki eğitim verilmediği için uygulamada sorunlar yaşanmaktadır. 6284 sayılı Kanunun gerektiği gibi uygulanması için iç hukukumuzda bu kanuna uygun bir kanuni düzenleme yapılacak” şeklinde konuştu.

“ŞİDDETLE MÜCADELEDE TOPLUMSAL BİLİNCİ ARTIRACAĞIZ”

Medyada, okullarda ve ibadethanelerde şiddetle mücadeleye yönelik bilinçlendirme çalışmalarına öncelik vereceklerini kaydeden İl Başkanı Müstet, “Toplumda ‘kol kırılır yen içinde kalır’ anlayışını değiştirmek için her alanda eğitim ve farkındalık çalışmaları düzenleyeceğiz. Şiddet mağdurlarının seslerini yükseltmelerini sağlayacak 7/24 hizmet veren anonim destek hatları oluşturacağız” dedi.

“AİLEYİ VE TOPLUMU GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Şiddetin toplumun temel yapı taşlarından biri olan aile kurumunu zayıflattığını vurgulayan A Parti İl Başkanı Müstet, “Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet, sadece bireysel bir sorun değil, toplumsal bir meseledir. Bu sorunu kökten çözmek için kapsamlı bir politika izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞİDDETE SIFIR TOLERANS”

A Parti’nin kadına yönelik şiddet, aile içi şiddet ve cinsel şiddete karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğini belirten Müstet, “Hukuki düzenlemelerden ekonomik desteğe, kolluk kuvvetlerinin eğitilmesinden toplumsal farkındalığa kadar her alanda erkin politikalar hayata geçireceğiz. Şiddetle mücadelede kararlıyız” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ