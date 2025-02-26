Vergi Haftası kapsamında açıklamalarda bulunan Çorum Eczacı Odası Başkanı Ecz. Erol Afacan, toplumun tüm kesimleri için adil bir vergi sisteminin gerekliliğine vurgu yaptı. Vergilendirmenin ekonomik kalkınmanın ve kamu hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından kritik bir unsur olduğunu kaydeden Afacan, şeffaf ve kazanca göre vergilendirme ilkelerinin uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Afacan, modern devletlerin en önemli gelir kaynağının vergi olduğunu ve bunun toplumsal hizmetlerin finansmanında kritik rol oynadığını söyledi.

Vergi sisteminin temel ilkelerinden birinin gelire göre adil vergilendirme olduğunu dile getiren Afacan, “Düşük gelirli bireylerin ve küçük işletmelerin üzerindeki vergi yükü hafifletilmeli, yüksek gelir grupları ise daha fazla katkı sağlamalıdır. Bu, sosyal adaletin korunması ve ekonomik dengenin sağlanması açısından büyük önem taşır” dedi.

Eczanelerin tamamen kayıtlı ve dijital sistemlerle takip edilen işletmeler olduğuna dikkat çeken Afacan, şeffaf vergi uygulamalarına tam uyum sağladıklarını belirtti.

Vergi sistemlerinde sadece yükümlülüklerin değil, ödüllendirme ve teşvik mekanizmalarının da önemli olduğunu belirten Afacan, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Vergi indirimi ve prim ödülleri: Zamanında vergi ödeyen işletmelere belirli oranlarda indirim uygulanabilir.

Düşük faizli kredi desteği: Vergi yükümlülüklerini eksiksiz yerine getiren işletmeler için kamu bankalarından uygun finansman imkânları sağlanabilir.

Kamu ihalelerinde öncelik: Düzenli vergi mükelleflerine kamu ihalelerinde avantaj sunulabilir.

Sosyal güvenlik ve emeklilik avantajları: Uzun yıllar vergisini düzenli ödeyen bireylere ek avantajlar tanınabilir.

Vergi mükellefiyet puanı: Vergi sicili temiz olan işletmelere özel bir derecelendirme sistemi oluşturulabilir.

Bu teşvikler, kayıt dışı ekonomiyi önlemede ve adil vergi bilincinin oluşmasında kritik rol oynayacaktır.”

Editör: HABER MERKEZİ