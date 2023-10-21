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Kadın A Milli Futbol Takımımızın Lüksemburg’la oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi maçlarındaki kadrosu açıklandı.

KADRO

AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, grupta 6 puanla lider durumda bulunan Kadın A Milli Futbol Takımımızın, teknik direktör Necla Güngör Kıragası tarafından kadroya davet edilen futbolcular ve kulüpleri şöyle: Kaleciler: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Gamzenur Yaman (Galatasaray), Fatma Şahin (Beylerbeyi)

Defans: Didem Karagenç (Beşiktaş), İlayda Civelek (Fenerbahçe), Dilara Deli (Sporting Charleroi), Gülbin Hız (Fenerbahçe), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük), Eda Karataş (Galatasaray), Büşra Kuru (SC Sand 1946), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget)

Orta Saha/Forvet: Ebru Topçu (Galatasaray), Busem Şeker (Fenerbahçe), Meryem Cennet Çal (Fenerbahçe), Rojin Polat (Sydney University Soccer Football Club), Arzu Karabulut (ALG Spor), Miray Cin ( MSV Duisburg), Elif Keskin (Beşiktaş), Birgül Sadıkoğlu (Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget), Derya Arhan (Beylerbeyi), Neslihan Demirdögen (Fatih Vatan Spor), Yağmur Uraz (Fenerbahçe) ve Melike Öztürk (Wulfz Fatih Karagümrük)

BUGÜN

TOPLANMA

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası’nın kadroya davet ettiği futbolcular, bugün TFF’nin İstanbul-Riva’daki Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde toplanıp kampa girecekler.

A Millilerimiz, Lüksemburg’la 27 Ekim’de Lüksemburg’la deplasmanda karşılaşacak. Emile Mayrisch Stadyumu’ndaki karşılaşma saat 19.30’da başlayacak.

31 EKİM’DEKİ

LÜKSEMBURG

MAÇI ÇORUM’DA

Millilerimiz, 27 Ekim’de konuk olacakları Lüksemburg’la 31 Ekim’de de Çorum’da karşılaşacaklar. Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak maç saat 19.00’da başlayacak. Mililer, Lüksemburg’daki maçtan sonra 28 Ekim’de Çorum’a gelerek kampa girip 31 Ekim’deki maçın hazırlıklarına başlayacaklar.