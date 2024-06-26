2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye için kırılma anı geldi çattı. Ay-yıldızlı ekibimiz, 3-1'lik Gürcistan galibiyetiyle başladığı F Grubu maçlarının ikincisinde Portekiz'e 3-0 mağlup olmuş ve büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Özellikle Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın kadro tercihleri büyük tartışma konusu olurkan tartışmaların gölgesinde bugün tamam ya da devma maçında ay-yıldızlılar Çekya ile karşı karşıya gelecek.

ÇEKYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

A Milli Takım'ın rakibi Çekya grupta oynadığı Portekiz karşılaşmasından mağlubiyetle ayrılırken Gürcistan ile berabere kaldı ve 1 puan topladı. Grupta 3. basamakta yer alan Çekya son maçına Türkiye karşısında çıkacak. Çekya - Türkiye mücadelesi Hamburg'daki Volkspark Stadı'nda bugün saat 22:00’de başlayacak.

Çekya - Türkiye mücadelesi TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak. Dileyen kullanıcılar Tabii uygulaması üzerinden de mücadeleyi takip etme şansına sahip.

TÜRKİYE GRUPTAN NASIL ÇIKAR?

Türkiye, F Grubu’nda 1 galibiyet ve 1 mağlubiyetle 3 puan topladı. Portekiz aldığı 2 galibiyet ve 6 puanla liderliği garantilerken ay-yıldızlı temsilcimize grup ikinciliği için beraberlik yetiyor.

Ay-yıldızlı ekip galibiyet ya da beraberlik halinde grubu ikinci sırada tamamlayacak ve diğer maçın sonucuna bakmaksızın adını son 16 turuna yazdıracak.

Çekya karşısında alınacak mağlubiyet ise grup üçüncülüğü için Gürcistan'ın Portekiz karşısında puan kaybı yaşamasına bağlı olacak. Oluşacak tabloda Türkiye, 6 grubun en iyi 4 grup üçüncüsü arasına girerse yine bir üst tura yükselme şansına sahip. Milli takımın yenilgisi halinde, Gürcistan da kazanırsa ay-yıldızlı ekip grubu son sırada tamamlayarak elenecek.

EKSİKLER CAN SIKIYOR

A Milli Takım’da mücadele öncesinde Teknik Direktör Montella’nın kadro tercihleri merak ediliyor. Ayak bileğinde travma oluşan Orkun Kökçü ve dizinde ağrısı olan Mert Günok'un maçta forma giymesi zor gözüküyor.

Takımla çalışmalara başlayan İrfan Can Kahveci'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. İki gün önce takımdan ayrı çalışan, dün de idmanın tamamında takımla çalışan Arda Güler ise bu mücadelede yüksek ihtimalle kadroda yer alacak. Sarı kart cezalısı Abdülkerim Bardakçı ise bugün sahada olamayacak.