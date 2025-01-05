Çorum’da 2024 yılında 97 bin kişinin hastane randevusuna gitmediği açıklandı.

İl Sağlık Müdürlüğü, 2024 yılında hastanelerden alınan ancak gerçekleşmeyen muayene oranını sosyal medya hesaplarından ve resmi internet sitesinden paylaşırken buna göre geçen yıl randevu alan her 10 kişiden birinin randevusuna gitmediği belirlendi.

Hastanelerde randevu bulma sorunu devam ederken, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından paylaşılan verilerde randevusuna gitmeyenlerin sayısı da oldukça dikkat çekti. Buna göre Çorum’da geçen yıl MHRS üzerinden 1 milyon 232 bin 020 randevu oluşturuldu.

Bu randevulardan 1 milyon 112 bin 276’sı gerçekleşirken, alınan 97 bin 163 randevuya ise vatandaşların gelmediği bildirildi.

Türkiye ortalamasında randevuya gitmeme oranının yüzde 8, ilimizde ise yüzde 12 düzeyinde olduğu kaydedilen açıklamada randevuya gidemeyecek hastaların randevularını iptal etmeleri gerektiği vurgusu da yapılarak: “Daha fazla kişinin randevulara ulaşması için lütfen gelemeyeceğiniz randevuları MHRS’den iptal ediniz. Gerçekleşmeyen randevular sebebiyle sağlık hizmetlerinin sunumunda diğer vatandaşlarımızı etkileyen bazı aksaklıklar yaşadık. MHRS randevularına göstereceğimiz özen, sağlık hizmetlerinin daha verimli sunulmasına ve randevu taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine imkan tanıyacaktır” görüşüne yer verildi.

Editör: Haber Merkezi