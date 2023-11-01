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Konfederasyon Genel Başkanı Metin Akkuş ile Çorum Kadın Kolları Başkanı Sevgi Yıldız, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a program hakkında bilgi verdiler ve tüm Çorumluları festivale davet ettiler.

Festivalin açılışı 9 Kasım günü saat 17.00’de yapılacak, her gün bir sanatçı olmak üzere Şerif Saka, Gülsüm Kahraman, Çorumlu Namık ve Umut Açıkgöz, 12 Kasım Pazar günü ise Ahmet Denizer ile Cemal Kurtoğlu sahne alacak.

Programın sunumunu, Konfederasyon Ankara Kadın Kolları Başkanı Hatice Şimşek Kıymacı yapacak.