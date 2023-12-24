Çorum'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda bir bağ evinin serasında 876 litre sahte içki ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından il merkezinde yapılan çalışmalar sonucunda, bir sahsın alkol içki üreterek sattığı bilgisine ulaşıldı. Şüpheli şahsın bağ evinde yapılan adli aramada sera kısmında 16 litrelik kısmı satışa hazır paketlenmiş olmak üzere toplam 876 litre el yapımı alkollü içki ele geçirildi.

Polis ekipleri sahte alkollü içkilere el koyarken, şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı kanuna muhalefet suçundan işlem başlatıldı.Diğer taraftan Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak alkollü içki üretim ve satışı konularında yapılan çalışmaların artarak devam edeceği bildirildi.

