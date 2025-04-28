Millî Eğitim Bakanlığı’nca yapılan “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS)”, 27 Nisan 2025 Pazar günü Çorum’da sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Çorum’da,5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 8.326 öğrencinin katılımıyla “İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı” merkez dâhil 12 ilçede 37 sınav merkezinde 466 salonda sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildi.

Sınav sonuçlarının 30 Mayıs 2025'te "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edileceği bildirildi.

Editör: HABER MERKEZİ