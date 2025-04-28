Emek Partisi (EMEP) Çorum İl Örgütü üyeleri, sabah saatlerinde işçi servis duraklarında 1 Mayıs için bildiri dağıtımı gerçekleştirdi.

Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel ve partililerin hazır bulunduğu bildiri dağıtımında, 1 Mayıs Perşembe günü Pirbaba Parkı’nda saat 10.30’da başlayacak olan mitinge tüm işçiler davet edildi.

Bildiri dağıtımında bir açıklama yapan EMEP İl Başkanı Muharrem Özünel, “İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs’ı ağırlaşan sömürü, derinleşen yoksulluk ve artan baskı koşullarında karşılıyoruz.

Ucuz emek sömürüsüne dayanan Erdoğan-Şimşek programının ısrarla uygulanması; işten atmaları, grev yasaklarını, sendikal hakların engellenmesini, kölelik koşullarında çalışmayı ve yaşamayı daha da perçinliyor.

Bütün zenginlik; yerli-yabancı tekellere, holdinglere, banka kasalarına ve yandaş sermayedarlara akıyor. “Büyük Türkiye”den emekçilerin payına düşen; baskı, sömürü, işsizlik ve yoksulluk oluyor” dedi.

Çorum’daki tüm işçi ve emekçileri 1 Mayıs günü yapılacak olan mitinge taleplerini dile getirmeye davet eden Özünel, iktidarın emek karşıtı politikalarına “dur” diyebilmenin tek koşulunun işçilerin mücadele etmesinden geçtiğini belirterek, sendikalar tarafından yapılacak olan 1 Mayıs mitingine tüm işçi ve emekçileri davet etti.

Editör: HABER MERKEZİ